Paul Piché viendra célébrer les 50 ans du Cégep

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le Cégep de La Pocatière clôturera les célébrations de son 50eanniversaire avec un spectacle extérieur de Paul Piché, le 8 juin prochain. Gratuit, le spectacle se déroulera sous un chapiteau et sera ouvert à toute la population.

Pour la directrice générale de l’établissement, Marie-Claude Deschênes, le choix de Paul Piché n’est pas anodin puisqu’il demeure à ce jour un artiste phare des années 70, soit la première décennie d’opération complète du Cégep de La Pocatière. « C’est un artiste qui a beaucoup contribué au rayonnement de la langue française et à la valorisation de la culture québécoise, à l’image de tout le réseau collégial », d’expliquer la directrice.

« On ne fait pas d’invitations personnalisées, sauf exception. L’événement s’adresse à toute la communauté, nos partenaires, nos étudiants et notre personnel actuel et passé. » – Marie-Claude Deschênes

Ouvert à tout le monde, le spectacle se déroulera sous un chapiteau installé devant le Cégep. Des étudiants du programme Gestion et techniques de scène du Centre d’études collégiales de Montmagny, qui célèbre ses 25 ans cette année, travailleront à quelques aspects techniques du spectacle, de confirmer Marie-Claude Deschênes. Des camions-restaurants et de la bière de microbrasseries de la région seront aussi offerts. La soirée se terminera par la présence d’un DJ.

Retrouvailles

Outre le spectacle, la journée doit servir d’événement retrouvailles pour le personnel et les étudiants passés du Cégep de La Pocatière. L’établissement sera également ouvert aux visites pour celles et ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir les installations qui ont bénéficié d’une cure de rajeunissement au cours des dernières années. « On ne fait pas d’invitations personnalisées, sauf exception. L’événement s’adresse à toute la communauté, nos partenaires, nos étudiants et notre personnel actuel et passé », d’ajouter Marie-Claude Deschênes.

La directrice générale rappelait que cette activité était la dernière d’une série de plusieurs tenues durant l’année afin de souligner le 50eanniversaire de création du Cégep de La Pocatière. Plus récemment, le Cégep de La Pocatière a été le théâtre d’une forme de salon de l’emploi dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, en plus de recevoir la finale de l’Est-du-Québec d’Expo-sciences. « Les gens du milieu sont très fiers de leur Cégep et ils ont amplement eu l’occasion de nous le démontrer en participant à ces différentes activités au cours de la dernière année. En même temps, toutes ces festivités nous ont permis de rappeler l’importance pour un Cégep d’être enraciné dans sa communauté », de conclure Mme Deschênes.