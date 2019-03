Paul Crête se prononce sur l’avenir du mouvement indépendantiste

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’ex-député bloquiste de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Paul Crête, s’est prononcé sur l’avenir du mouvement indépendantiste au Québec, quelques jours après la publication d’un plan d’action par le conseil exécutif national du Parti québécois (PQ). En entrevue au journal Le Soleil, il fait de la réforme du mode de scrutin une condition essentielle à une nouvelle victoire du mouvement souverainiste.

Promesse de l’actuel gouvernement de la CAQ, la mise en place d’un scrutin proportionnel permettrait de représenter « toutes les tendances à l’intérieur du mouvement souverainiste », de déclarer Paul Crête. Rappelons que la division des forces indépendantistes chez Québec solidaire plus à gauche et le Parti québécois plus au centre est un élément récurent chez les péquistes depuis quelques années.

Bref, même si des oppositions idéologiques peuvent exister entre les différents partis souverainistes élus à l’assemblée nationale, un scrutin proportionnel forcerait, en quelque sorte, un rassemblement de députés indépendantistes de différents horizons qui pourraient agir comme gouvernement indépendantiste, selon Paul Crête.

Il estime également que le mouvement indépendantiste québécois doit trouver une façon de connecter avec toutes les générations, dont les jeunes. Il faut connaître leur vision sur la question de l’indépendance et leur donner le goût de participer à la réflexion, ajoute-t-il.

Fini les « messies »

En ce qui concerne le PQ, où il termine actuellement un mandat de président dans la circonscription de Jean-Lesage dans la région de Québec, il croit que le parti doit « sortir de la culture du messie. » Il rejoint ainsi la position de la députée Catherine Fournier qui a quitté le Parti québécois avec fracas, la semaine précédente. « La solution aux problèmes du PQ réside dans une position collective », a-t-il ajouté.

Toutefois, où il se distingue de Mme Fournier, c’est dans « l’expertise » qu’il attribue au PQ pour véhiculer le message indépendantiste, malgré les échecs électoraux successifs des dernières années. Il souhaite donc que la réflexion actuellement entamée au sein des troupes péquistes, suite à la « grosse volée » du 1eroctobre dernier, mène à un parti indépendantiste qui fera une proposition renouvelée à laquelle les électeurs pourront adhérer « assez rapidement. »