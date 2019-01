Crédit photo : Courtoisie

Félicité Gamache et Sarah Chénard du CPA de Saint-Jean-Port-Joli ont atteint le niveau « Or », le plus haut niveau d’habileté en patinage artistique, tandis que Emma Gamache a réussi le test « Or », le plus haut niveau en style libre, lors de la session de tests tenus à Saint-Pamphile le 16 décembre 2018.