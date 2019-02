Des patineuses de Saint-Pascal se démarquent

Crédit photo : Courtoisie

Les 26 et 27 janvier dernier se tenait à Mont-Joli, la Finale Régionale STAR Michel Proulx et la Finale régionale des Jeux du Québec.

Kelly-Ann Massé a remporté une médaille d’or dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans et se qualifie pour la Finale provinciale Michel Proulx à St-Romuald/St-Jean qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain. Mariane Moreau a gagné l’or chez les Sans-Limite moins de 8 ans, Louisia Yu a remporté l’argent et Ellie Gagnon le bronze chez les Star 4 moins de 10 ans. Élodie Richard ramène l’or chez les Star 4 moins de 13 ans. Mathilde Michaud a pris le 5erang chez les Pré-novice libre, tandis qu’Alexandra Lajoie et Kim Lebrun reviennent avec un ruban argent chez les Star 2 et Carolane Richard un ruban argent chez les Star 3. Anne-Sophie Fournier a terminé 13echez les Star 6.