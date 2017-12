Des patineuses de Saint-Pamphile décorées

Crédit photo : Courtoisie

Du 24-27 novembre dernier se déroulait la compétition Invitation des deux rives à Pont-Rouge.

Deux patineuses du Club de patinage artistique Les Pointes de diamant de Saint-Pamphile y ont participé et sont revenues avec une médaille : Rosemary Leblanc (Or star 5) et Claudia Pelletier (bronze star 5).