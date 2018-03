Bon-Pasteur décroche le prix Image et se classe en deuxième place pour le défi du robot

Crédit photo : Courtoisie

Le 26 mars dernier avait lieu la finale provinciale de la First Lego League au Marché Bonsecours de Montréal. L’équipe des Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur a fait bonne figure en remportant le prix du public pour son image et la présentation de son kiosque ainsi que la deuxième place pour le défi robot.

Fiers de leur première place décrochée aux qualifications régionales le 16 février dernier, les Pionniers participaient, pour une deuxième année, à la finale provinciale aux côtés de 36 autres équipes provenant de partout au Québec. L’excellente performance du robot des Pionniers leur a permis de se tenir en tête de classement tout au long de l’après-midi où avait lieu le défi du robot sur une table de jeu parsemée de missions, toutes plus exigeantes les unes que les autres. L’équipe a d’ailleurs reçu d’excellents commentaires des juges quant à la conception de leur robot qui a démontré une grande fiabilité. Les Pionniers ont finalement terminé deuxièmes au classement du défi du robot.

Pour prendre part à l’ultime finale mondiale à Détroit, les jeunes devaient faire des présentations devant les juges. La préparation remarquable des Pionniers leur a permis de recevoir plusieurs commentaires élogieux des juges sur les trois volets suivants : valeurs fondamentales de la Ligue, projet de recherche et conception du robot. Ils ont remporté le prix Image, à la suite du vote du public pour la présentation de kiosque et l’image que les jeunes ont projetée tout au long de la journée de compétition.

Les deux entraineurs de l’équipe, Isabelle Gamache et Éric St-Pierre, sont très fiers et satisfaits du travail accompli par l’équipe tout au long de cette année de robotique. Plus de 200 heures ont été investies dans ce projet très formateur. Les élèves ont fait preuve d’initiative, de rigueur, d’esprit critique et d’équipe ainsi que d’une grande organisation. Les commentaires sont les mêmes du côté de la Dr Lyne Morissette, scientifique reconnue mondialement pour ses recherches liées aux écosystèmes marins, et qui a été le mentor expert de l’équipe cette année.

Un seul de leur robot permettrait de ramasser sur les rivages jusqu’à 8 tonnes de plastique en 5 ans. Il ne fait aucun doute pour eux que le projet doit se poursuivre. Ils sont d’ailleurs en discussion avec une équipe de chercheurs de l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) afin de mettre en œuvre leur solution. De plus, ils sont en lien avec Tim Brooke, vice-président de Lego, afin de proposer leur idée de fabriquer des Éco-Lego en plastique recyclé à partir des déchets recueillis sur les plages.

En attendant la concrétisation de leur robot, les Pionniers organiseront une activité de nettoyage des rivages le 15 juin prochain, au quai de L’Islet. Cette activité se tiendra pendant la Semaine du Saint-Laurent en présence de leur mentor expert et toute la population de la région y sera invitée. Les membres de l’équipe pourront alors valider certains aspects pour la mise en œuvre de leur solution.