Bon-Pasteur a mis sa tête à prix à nouveau

Le 28 mai dernier, l’école secondaire Bon-Pasteur a tenu son 10e Défi têtes rasées Leucan.

Plusieurs personnes se sont unies afin d’amasser 3 710 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Depuis 2008, ceci porte le cumul de l’école à 39 229 $ pour la cause de Leucan. Noémie Dubé-Caron, finissante 2010 ESBP et ancienne porte-parole de Leucan, ainsi que Laurie Gingras, chargée de projets au développement philanthropique à Leucan, se sont jointes à l’événement.