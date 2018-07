Des passionnés de course à pied démarrent un club ouvert à tous

Crédit photo : Courtoisie Mathilde Michaud

Des amateurs de course à pied de la région ont décidé de démarrer leur club au début de l’année 2018. Appelé les Vagabons-Pieds, il est composé d’une quarantaine de membres réguliers et occasionnels provenant d’un peu partout sur la Côte-du-Sud.

Certains courent ensemble depuis quelques années, d’autres depuis quelques mois à peine. Néanmoins, c’est en janvier dernier que les Vagabons-Pieds ont décidé de se constituer sous forme d’un club proprement dit. « Nous étions environ 25 coureurs réguliers et une quinzaine occasionnels. Il fallait se structurer davantage. On a donc formé un petit comité de huit coureurs, quatre gars et quatre filles. Ensuite, on s’est trouvé un nom et on s’est doté d’un logo », d’expliquer Stéphane Dubé, membre du comité.

Comme les coureurs proviennent de Cap-Saint-Ignace à Saint-Pascal, le club se donne rendez-vous deux fois par semaine, les mercredis soirs et les samedis matins, au Centre Bombardier de La Pocatière. Ensemble, ils s’entraînent dans les rues de La Pocatière sous la supervision régulière de Steeve Dumont de Pohénégamook, entraîneur expérimenté, et d’Andrée-Anne Dumont. « Steeve s’occupe des entraînements de groupe et il peut faire des plans personnalisés à la demande de chacun. Avec Andrée-Anne, c’est lui qui assure la préparation et le bon suivi du développement des coureurs », d’ajouter Stéphane.

Outre l’entraînement, le club s’implique de différentes façons lors de compétitions sportives régionales comme la Course de l’Anse, où il a tracé et balisé bénévolement les parcours, ou même le Défi vélo André-Côté où plus de 16 membres des Vagabons-Pieds se sont inscrits pour un total de 1390 km parcourus. Toutefois, Stéphane Dubé rappelle que la participation ou l’implication des membres aux différentes compétitions sportives est facultative. « Les Vagabons-Pieds demeure avant un tout un club récréatif ouvert à tous les coureurs, peu importe son niveau. Le but est de se réunir pour partager notre passion commune de la course à pied », mentionnait-il.

Pour en savoir davantage sur les Vagabons-Pieds, contactez-les par courriel à vagabonspieds@gmail.com ou visitez la page Facebook Club de course Les Vagabons-Pieds.