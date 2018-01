Pascot réfléchit à son avenir

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Aussitôt la 40e édition terminée, les organisateurs du Tournoi Pascot réfléchissent déjà à l’orientation que le tournoi doit prendre l’an prochain. Selon le directeur technique du tournoi, Éric Lemelin, tout est sur la table.

Seulement neuf équipes étaient en compétition cette année au Tournoi Pascot; six dans le Midget A et trois dans le Midget B. Malgré cette diminution au chapitre des équipes inscrites, les organisateurs de Pascot se disent satisfaits de cette 40e édition. « La compétition était bonne et nous sommes contents de l’assistance également, considérant le nombre d’équipes que nous avions en compétition », d’indiquer Éric Lemelin.

Dans le Midget A, le Trophée Prudent-Martineau est allé aux Mariniers Nautique de Rimouski qui ont remporté le match final par la marque de 3-2 face aux Cougars de Chicoutimi. Les Voisins du Kamouraska, de leur côté, terminent en sixième place au classement n’ayant pas réussi à remporter un seul match lors du tournoi

Dans le Midget B, le Trophée Benoît-Duval a été remis aux Chevaliers 2 de Val-Bélair qui ont remporté une victoire de 3 à 1 sur les Sénateurs 2 de Bellechasse. « Le travail et l’accueil des bénévoles ont été appréciés par toutes les équipes. Dans d’autres tournois du genre, elles sont souvent laissées à elles-mêmes. Ce n’est pas le cas au Pascot », d’ajouter M. Lemelin.

« Il y aura un Pascot sûr l’an prochain. Reste l’orientation à déterminer » – Éric Lemelin.

Réflexion

En raison d’une diminution constante du nombre d’équipes inscrites au tournoi depuis maintenant quelques éditions, les organisateurs de Pascot entendent débuter une réflexion quant à l’avenir du tournoi. « Il y aura un Pascot sûr l’an prochain. Reste l’orientation à déterminer », de déclarer le directeur technique.

Il ajoutait qu’il est possible que le tournoi conserve les mêmes catégories ou qu’elles changent complètement. « Hockey Bas-Saint-Laurent veut lancer une consultation auprès de ses membres sur l’avenir du hockey dans la région. On fait face à plusieurs défis comme la démographie, les distances et l’offre en hockey sur le territoire. C’est pourquoi on doit prendre tous ces éléments en considération avant d’établir l’orientation que Pascot prendra l’an prochain », de conclure Éric Lemelin.