Le « Party du Père Baptisse »

Crédit photo : Courtoisie

Le 24 juin dernier à l’église de Saint-Omer la fête nationale fut soulignée de façon magistrale. Le Centre culturel Godend’Art présentait un spectacle haut en couleur représentatif de notre patrimoine culturel francophone.

Cet événement culturel concocté par Laetitia Leclerc et ses acolytes (musiciens, chanteurs, conteur…) fut très apprécié.

Le public pouvait se retremper dans nos chants traditionnels et quelques-uns plus contemporains. Le père Baptisse avec sa verve habituelle nous permettait de revivre certaines émotions et souvenirs en connotation avec le répertoire choisi.