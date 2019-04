Ils participeront à tous les défis Everest

Crédit photo : Courtoisie

Pour montrer l’exemple et créer un engouement, 12 sportifs participeront à tous les défis Everest, dont celui de La Pocatière, le samedi 28 septembre dans la côte du Collège.

Les 12 adeptes de défis cherchaient une façon pour montrer qu’ils croient en ce défi créé à Rivière-du-Loup en 2013 et qui s’exporte dans quatre autres villes cette année, soit Témiscouata-sur-le-Lac, La Pocatière, Rimouski et Sherbrooke,

« Secrètement, on avait tous envie de faire les Défis, c’était donc juste parfait. On sait quoi faire cet été pour se mettre en forme. Ça démontre aux autres villes que c’est spécial et le fun. On est peut-être un peu fous, mais on montre qu’il y a un engouement », a dit Catherine Fortin-Dubé, participante.

Ils vont participer en équipe aux défis, mais certains le feront en solo à Rivière-du-Loup, dans la côte St-Pierre.

Pour La Pocatière, cela représente 225 montées pour équivaloir les 8848 mètres de dénivelé du mont Everest. Ils effectueront chacun un certain nombre de montées pour arriver au total.

Habitués du défi de Rivière-du-Loup, ils ne craignent pas la fatigue et voient leurs participations aux défis comme un « entraînement. » Reste que les cinq événements auront lieu en l’espace de quatre fins de semaine et même le même week-end (samedi et dimanche) pour La Pocatière et Rimouski.

« Je trouvais dommage d’être ambassadrice et de motiver des équipes de l’extérieur sans avoir d’équipe pour les challenger sur place. Je trouvais qu’en faisant tous les sommets, j’avais l’excuse pour inciter les autres équipes », a ajouté Christiane Plamondon, à l’origine de l’idée de créer cette équipe « Tous les sommets conseillère SST. »

Pratiques

Avec l’arrivée du printemps, c’est également le début des pratiques citoyennes, gratuites et accessibles à tous, du Défi Everest – La Pocatière. Les pratiques dans la côte du Collège se tiendront les mercredis soirs et commencent le 1er mai. Des oriflammes aux couleurs du Défi seront installées en haut et en bas de la côte et les participants peuvent arriver au moment qui leur convient à partir de 17 h 30.

Lors des pratiques, les règles de sécurité routière s’appliquent, y compris aux intersections. La prudence et la courtoisie sont de rigueur ainsi que le respect des propriétés avoisinantes.