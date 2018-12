Participation à la compétition invitation Trois-Pistoles

Crédit photo : Courtoisie

Le 30 novembre et le 1-2 décembre, cinq participants de Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli ont pris part à la compétition Invitation Trois-Pistoles.

Justin Charrois a remporté la médaille d’or dans la catégorie préjuvénile, Emma Gamache la médaille or en interprétation et la médaille d’argent en Star 8, Félicité Gamache a participé à la catégorie Star 6 et Rosemary Leblanc a obtenu la médaille de bronze en Star 6. Absente sur la photo Élodye Chouinard, étape 4.