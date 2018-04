Les participants à Kollaboration 2018 sont connus

Crédit photo : Courtoisie

Les participants et participantes qui formeront la cohorte de Kollaboration 2018 sont maintenant connus. Les artistes de K18 se réuniront au nouveau centre communautaire de Kamouraska pour créer ensemble durant cinq jours, soit du 4 au 9 juin prochain.

Au compte de 26, les artistes ont été sélectionnés en mars dernier pour composer une cohorte dynamique, prête à partager et à réaliser des créations collectives témoignant des connaissances et de l’expertise de chacun. De ce nombre, 19 sont artisans professionnels provenant du secteur des métiers d’art, dont 11 sont membres de la Corporation des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent et 7 représentent des artistes de diverses disciplines du secteur des arts visuels.

La communauté est invitée à découvrir l’imaginaire et les passions des artistes en compagnie de l’équipe du Centre d’art de Kamouraska lors des après-midi portes ouvertes le 6 et le 7 juin de 16h à 18h.

De plus, le 9 juin dès 13h30, la Corporation présentera, au centre communautaire, les créations réalisées durant le séminaire. En parallèle à la visite se déroulera un encan silencieux et, dès 15h, Kollaboration se clôturera par un encan crié. Ces activités de financement représentent une occasion unique de vous procurer des créations originales métissant différentes formes d’art.