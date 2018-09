Le Parti Québécois dresse le bilan de la campagne

Crédit photo : Courtoisie

Pour la fin de la campagne électorale, le Parti québécois de Côte-du-Sud dresse le bilan de ses engagements et de la campagne électorale qui s’achève.

Michel Forget s’est porté candidat car il considère que la prochaine élection est trop importante pour la suite des choses. « La campagne a été l’occasion de démontrer que les propositions du Parti québécois ont été préparées sérieusement (santé, économie, familles, éducation, développement régional, agriculture, social, environnement, culture). Je connais les dossiers et j’ai des propositions concrètes concernant la circonscription de Côte-du-Sud. De plus, certaines propositions de nos adversaires politiques sont dangereuses pour le comté », a-t-il déclaré.

Durant la dernière partie de la campagne, Michel Forget estime que le candidat libéral Simon Laboissonnière s’est fait de plus en plus absent, précisant qu’il a été remplacé par Jean D’Amour au débat sur le logement social et communautaire et qu’il était absent du débat sur les soins à domicile et lors d’une rencontre avec le Centre-femmes La Passerelle du Kamouraska.

« Personnellement, je suis très fier de la campagne que j’ai menée. Les électeurs m’ont indiqué avoir apprécié mes propositions et le fait que je parlais concrètement, avec du contenu local. Aussi, ma connaissance des dossiers, mes expériences variées et le ton employé ont également été remarqués. De plus, j’ai pu faire valoir certaines réalisations. Selon de nombreux observateurs, j’ai mené la meilleure campagne dans Côte-du-Sud », de mentionner Michel Forget.