Partenariat des gens d’affaires de Kamouraska ferme les livres

Crédit photo : Photo tirée de Wikipedia.

L’organisme Partenariat des gens d’affaires de Kamouraska s’est dissous, le 17 avril dernier, au terme de sa dernière assemblée générale annuelle. Le volet développement économique de l’organisme a été réintégré au sein du Comité de développement de Kamouraska.

C’est un retour en arrière pour ces deux comités qui ne faisaient qu’un avant la création de Partenariat en 2008. Lors de sa création, à l’époque, une partie du mandat de l’organisme était de voir au développement et à l’accueil touristique au sein du village de Kamouraska. Dix ans plus tard, les deux organisations ont décidé d’unir leur force de nouveau.

« Partenariat avait des mandats plus économiques, tandis que le Comité de développement était surtout sur des projets à caractères plus sociaux et environnementaux. En fusionnant les deux comités, nos efforts communs seront mieux coordonnés et on pourra parler davantage de développement durable », d’indiquer Benoit Randall, agent de développement à la Municipalité de Kamouraska.

L’AGA du Comité de développement de Kamouraska s’étant tenu au même moment, il a été possible à trois anciens administrateurs de Partenariat de joindre le conseil d’administration. Ce dernier compte actuellement six membres et un siège demeure toujours vacant.