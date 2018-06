Partenaire-opérateur recherché pour la future halte autoroutière de Saint-Roch-des-Aulnaies

Crédit photo : Courtoisie David Duperron

Après Saint-Jean-Port-Joli qui verra sa sortie de l’autoroute 20 bonifiée d’une station-service et d’un nouveau restaurant McDonald’s, c’est au tour de Saint-Roch-des-Aulnaies de voir un autre projet de halte autoroutière pratiquement similaire se confirmer. Le promoteur, David Duperron, se dit actuellement à la recherche d’un partenaire-opérateur.

L’information avait déjà été communiquée par le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. André Simard, en décembre dernier. Toutefois, ce n’est que le 26 juin en journée que le promoteur, David Duperron, a précisé les couleurs de son projet de halte autoroutière à l’intersection de la route 132 et de la sortie 430 de l’autoroute 20, qu’il évalue à 2,5 M$ et qui devrait créer, selon lui, une vingtaine d’emplois directs.

Celui-ci doit être doté d’une station-service, de bornes électriques de recharge, d’un dépanneur, d’un restaurant et d’aires de jeux et de détente. L’architecture du bâtiment principal doit s’harmoniser avec le patrimoine bâti de Saint-Roch-des-Aulnaies, ce à quoi M. Duperron s’est avoué très sensible. De plus, l’enseigne de 80 pieds de hauteur qui sera érigée en bordure de l’autoroute 20 doit réserver un espace d’affichage gratuit à la Seigneurie des Aulnaies.

« Le service de restauration doit offrir déjeuner, dîner et souper. C’est un élément essentiel à la réalisation du projet. » – David Duperron

Partenaire recherché

Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle halte autoroutière doit voir le jour dès juin 2019. D’ici là, le promoteur est à la recherche d’un partenaire-opérateur de la région désireux de s’investir notamment dans la gestion du restaurant. « Le service de restauration doit offrir déjeuner, dîner et souper. C’est un élément essentiel à la réalisation du projet », a-t-il mentionné.

Pour le moment, M. Duperron souhaite que le service de restauration ne soit pas le fruit d’une franchise, mais plutôt un restaurant local à l’image de la Fromagerie des Basques à Trois-Pistoles. En ce qui concerne la station-service, la bannière sera précisée une fois que le service de restauration sera confirmé.

Par le passé, David Duperron a contribué à la réalisation du projet de Madrid 2.0 à proximité de Drummondville. Le site comprend deux restaurants à bannière (McDonald’s et St-Hubert Express), une station-service Esso et un dépanneur Couche-Tard.