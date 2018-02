Parler du suicide sauve des vies.

Dans le cadre de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches présentent une nouvelle initiative commune pour contrer la détresse psychologique en agriculture, soit la diffusion de deux capsules vidéo avec l’artiste pluridisciplinaire M. Martin Savoie.

Dans ces deux vidéos qui sont, entre autres, diffusées sur la page Facebook du CISSS de Chaudière-Appalaches et celle de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, M. Savoie sensibilise les gens à l’importance à demander de l’aide ainsi que du réseau de sentinelles.

Les sentinelles sont formées par des intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches pour repérer, guider et diriger rapidement la personne en détresse ou à risque suicidaire vers les ressources appropriées.

D’ailleurs, depuis avril 2016, plus de 70 intervenants du milieu agricole de la région ont été formés comme sentinelles, dont la mission est d’établir le contact avec les personnes qui semblent en détresse et d’assurer le lien entre les personnes suicidaires et les ressources d’aide du territoire.

Le 1 866 APPELLE (277-3553) demeure le numéro à joindre si vous ou l’un de vos proches vivez de la détresse psychologique ou des pensées suicidaires. Des ressources compétentes sont à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.