Parcours Fil Rouge s’exporte dans Charlevoix

Crédit photo : Courtoisie

Parcours Fil Rouge de Saint-Pacôme annonce la réalisation d’un cinquième circuit qui verra le jour sur le site de Maison Mère Baie-Saint-Paul, un vaste complexe pépinière de projets innovants, sis dans l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie.

Avec cette nouvelle entente, le réseau Fil Rouge migre de l’autre côté du fleuve pour offrir aux visiteurs l’expérience de parcourir un trajet original et d’aller librement à la rencontre de l’autre in situ ou en baladodiffusion. Pour Maison Mère, c’est une manière d’honorer la mémoire d’une communauté qui aura marqué profondément le paysage culturel de Baie-Saint-Paul et dont il restera toujours important de se souvenir.

Mme Doris Girard, présidente de l’organisme Parcours Fil Rouge, se réjouit de la conclusion de cette entente. « Notre réseau se déploiera désormais dans Charlevoix, en plus du Kamouraska. Nous sommes ravis de contribuer à la création du parcours muséal et patrimonial de Maison Mère consacré à la mise en valeur du riche patrimoine laissé par une congrégation unique. »

Formée en 2016 lors de la vente de l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie à la ville de Baie-Saint-Paul, Maison Mère modifie son Espace Muséal et patrimonial en fonction de la nouvelle vocation des lieux. En phase avec les objectifs du projet, le circuit s’adapte en innovant dans la présentation du patrimoine à mettre en valeur. Il valorise des personnes et des évènements reliés à la congrégation et à sa contribution, depuis 1891, à la vie de Baie-Saint-Paul et au-delà. Le dévoilement de ce nouveau circuit Fil Rouge est prévu pour l’été 2018.

« Ce circuit Fil Rouge s’intègre parfaitement à notre nouveau parcours muséal qui présente des contenus patrimoniaux, les actualise et propose une expérience muséale, une nouvelle proposition culturelle à Baie-Saint-Paul », mentionne M. Sylvain Gendreau, directeur général de Maison Mère Baie-Saint-Paul.

La mission de Parcours Fil Rouge s’inspire de trois idées fortes : découverte, communauté et mémoire. Elle consiste à valoriser les marqueurs culturels, historiques et naturels d’une communauté et à mettre en réseau tous les circuits Fil Rouge, qu’ils soient matériels ou virtuels.