Un parcours d’Halloween à Saint-Philippe-de-Néri

Crédit photo : Courtoisie

Le 31 octobre dernier, le comité des loisirs de Saint-Philippe-de-Néri, appuyé par le club des 50 ans et plus du comité familles et aînés, proposait la 1re édition d’un parcours d’Halloween nouveau genre.

Le tout a débuté par un souper hot-dog entre 17 h 30 et 18 h 30. Les enfants devaient ensuite partir du Centre municipal pour se rendre derrière le presbytère, la bibliothèque Claude-Béchard, la cour d’école et la cabane de la patinoire où se trouvait une maison hantée. Des bonbons fournis par les bénévoles, la Municipalité et les citoyens de Saint-Philippe-de-Néri y ont été distribués aux enfants. L

’événement a attiré une centaine de personnes selon M. Marco Lizotte, conseiller municipal à Saint-Philippe-de-Néri.