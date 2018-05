Un parcours audiomobile pour vivre différemment la Route des Navigateurs

Crédit photo : Maxime Paradis

Un parcours audiomobile hors du commun sera bientôt à la disposition des touristes qui emprunteront la Route des Navigateurs, dans la région de L’Islet. Cette initiative du Musée maritime du Québec a pour but de mettre en valeur le patrimoine maritime entre L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies, tout en permettant de s’arrêter dans les différents attraits touristiques le long du fleuve.

Réalisé en partenariat avec la Seigneurie des Aulnaies, le Musée de la mémoire vivante, Ruralys, l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet, Tourisme Chaudière-Appalaches et la Maison MÉLOÉ, ce projet appelé « Ralenti, la marée monte » est rendu possible grâce à un partenariat financier avec TELUS et une subvention du ministère de la Culture et des Communications. « Au ministère, on nous a dit que c’était un projet coup de cœur. J’avoue que ça vient nous donner une légère pression », de mentionner Sophie Limoges, directrice générale du Musée maritime du Québec.

Bâti sous forme de docu-fiction, ce parcours audiomobile doit conduire l’automobiliste de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours à L’Islet-sur-Mer jusqu’à la Seigneurie des Aulnaies. « Ce n’est pas un parcours historique où on dit de tourner à droite ou à gauche pour voir ceci ou cela. Il s’agit plutôt d’une quête, celle de Marie-Louise qui remonte le fil bleu de l’histoire de sa grand-tante. À travers cela, on découvre des aspects de notre histoire et de notre patrimoine maritime », d’expliquer la directrice.

Selon elle, le parcours doit permettre d’arrêter au passage à plusieurs endroits phares de la région, comme d’anciens quais, des églises, des sites archéologiques, et bien entendu, certains des musées de L’Islet. « Pour les gens de la région, ça peut être une façon de redécouvrir des choses qui sont sous nos yeux, mais qu’on ne voit plus. Pour les touristes, c’est une façon de les faire sortir des sentiers battus et de les amener à des endroits qu’ils n’iraient pas, à moins d’être accompagnés de quelqu’un de la région. Et la beauté, c’est qu’ils le feront à leur rythme », a-t-elle ajouté.

En production

Actuellement en production, ce parcours est réalisé et scénarisé par la Maison MÉLOÉ de Saint-Jean-Port-Joli, qui a déjà travaillé au projet de balado découverte du circuit Fil Rouge à La Pocatière. « J’ai eu la chance de voir les textes. Le scénario est solide, teinté d’humour et de poésie. Les gens vont découvrir beaucoup de personnages, entendre des voix connues et de la musique », d’indiquer la directrice générale du Musée maritime. D’ailleurs, une trame sonore originale a été créée spécialement pour le projet, dit-elle.

L’expérience doit être prête pour le début du mois de juillet et disponible tout à fait gratuitement pour téléchargement sur une plateforme web actuellement en développement.