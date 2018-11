Un parc Garneau encore plus convivial à Saint-Gabriel

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a procédé à l’inauguration du réaménagement du parc Garneau à l’entrée nord de son territoire, le jeudi 1er novembre dernier. Ces ajouts sont venus bonifier la 1re phase de développement réalisée en 2012 sur ce site situé en bordure de la côte Saint-Gabriel.

Ce projet, s’élevant à 65 720 $, a été rendu possible grâce à une subvention de 16 000 $ provenant du Fonds de développement du territoire de la MRC de Kamouraska – Volet amélioration des milieux de vie et de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière qui a contribué à la hauteur de 20 000 $. La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant a complété le montage financier en investissant une somme de 29 720 $.

« Nous avons fait appel à l‘expertise paysagère de Ruralys dans le cadre de ce projet. » – René Lavoie

Globalement, les travaux consistaient à de l’aménagement paysager et à l’ajout d’infrastructures comme des tables à pique-niques, des chaises Adirondacks et l’installation d’un bloc sanitaire comprenant des toilettes et des douches. Les travaux ont été faits de façon à respecter le caractère particulier du parc, développé dans une ancienne plantation de pins léguée par M. Richard Garneau en 1976, à la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. « Nous avons fait appel à l‘expertise paysagère de Ruralys dans le cadre de ce projet », de préciser le maire René Lavoie.

Selon lui, cet aménagement permettra de rehausser la qualité de vie des Gabrielois et des gens en visite à Saint-Gabriel-Lalemant. Il souhaite également que ces nouvelles commodités contribuent à faire du parc Garneau un lieu de rencontre et d’accueil par la tenue de divers événements.

Rappelons qu’à l’été 2012, une première phase de réaménagement avait été réalisée au parc Garneau. À l’époque, la Municipalité en avait profité pour procéder à la restauration de la statue de M. Richard Garneau, en plus d’y ajouter des informations le concernant. La galerie du centre récréatif avait été rénovée, une nouvelle enseigne identifiant le parc avait été installée, un nettoyage et l’ajout de gravier avaient été effectués dans les sentiers du boisé et quatre tables à pique-nique, dont deux avec abris, étaient venues compléter l’aménagement.