Parc éolien Nicolas-Riou : D’importants revenus contribueront au développement

Crédit photo : Courtoisie

Au terme de 6 mois d’opération, le parc éolien Nicolas-Riou génère déjà des retombées importantes pour la région du Bas-Saint-Laurent, alors qu’une somme de 6 808 994 $ est remise aujourd’hui aux actionnaires du parc éolien communautaire, dont la MRC de Kamouraska.

C’est ce qu’a annoncé le président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent (RIEBSL), M. Michel Lagacé, à la suite d’une rencontre tenue récemment à Trois-Pistoles entre les actionnaires. Les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, la Première Nation Malécite de Viger et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent reçoivent chacun la somme de 600 000 $ pour réaliser des initiatives et des projets contribuant à l’avancement de la région et à la qualité de vie des Bas-Laurentiens.

« Le parc éolien Nicolas-Riou est une grande réalisation qui me rend fier de la force de notre action collective au Bas-Saint-Laurent. Il y a 10 ans, nous nous mobilisions sur le grand défi de développer la filière éolienne et d’y inclure les communautés. Il s’agit d’un grand projet de développement durable devenu bien réel, car les sommes remises aujourd’hui permettront de bonifier considérablement la capacité de mieux accompagner le développement de nos différents territoires autant au niveau économique que social. On parle d’un levier majeur et unique pour développer nos municipalités et notre région », a précisé Michel Lagacé.

Situé dans les MRC des Basques et de Rimouski-Neigette, le parc éolien Nicolas-Riou est le plus grand parc éolien communautaire à partenariat égalitaire au Canada. Totalisant 224,25 MW de puissance, il compte 65 éoliennes. Il est détenu à 50 % par EDF EN Canada, à 33 % par la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et à 17 % par la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Les deux régies sont également copropriétaires du parc Roncevaux situé sur les Plateaux de La Matapédia.