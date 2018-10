Paniers de Noël et Guignolée

Crédit photo : Courtoisie

La Maison de la famille de la MRC de L’Islet prépare déjà son opération paniers de Noël qui vient en aide chaque année à plusieurs familles des sept villages du sud de la MRC.

À compter de la mi-novembre, des boîtes seront placées dans les commerces, les épiceries et les écoles du territoire afin de permettre la cueillette de denrées non périssables. Vous pouvez aussi venir en porter directement.

Pour ceux et celles qui préfèrent faire un don d’argent, veuillez faire un chèque à l’ordre de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet en précisant PANIERS DE NOËL et envoyez-le à l’adresse suivante : 21, rue Principale, St-Pamphile, QC, G0R 3X0. Les dons de jouets et livres neufs sont acceptés, puisque, malheureusement, l’activité de l’arbre de Noël Sourires d’enfants, n’aura pas lieu cette année dans L’Islet-Sud.

La Guignolée se tiendra le jeudi 6 décembre au quatre-chemins de Saint-Pamphile, en même temps que la Grande Guignolée des médias. Pour les familles qui désirent s’inscrire afin de recevoir un panier de Noël, veuillez contacter Mme Annie Boucher ou Mme Ariane Lacasse au 418 356-3737 poste 104 à compter du lundi 5 novembre.