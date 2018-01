Ouvrage sur le patrimoine acéricole

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Plume d’Oie Édition est heureuse d’annoncer la parution d’un prochain ouvrage en décembre 2018 sur le Patrimoine acéricole Nos érablières d’hier à aujourd’hui… de la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny.

« Nous sommes fiers de vous annoncer que la collection Patrimoine et histoire de chez nous s’agrandit pour faire place cette fois-ci à Nos érablières d’hier à aujourd’hui… qui prend son envol dès maintenant. Nous désirons rendre un hommage aux artisans des produits de l’érable en produisant un livre comportant des historiques d’acériculteurs, de saviez-vous…, de photographies inédites anciennes et d’aujourd’hui, afin d’obtenir un livre vivant qui sera à l’image du travail minutieux et grandiose que vous faites pour offrir des produits d’érable d’une grande qualité », explique dans un communiqué, Micheline Pelletier de La Plume d’Oie.

La MRC sera mise en valeur par les acériculteurs de chaque municipalité. « Comme il est important pour nous de créer un carrefour entre les générations; de laisser des empreintes tangibles de l’histoire locale et régionale et de développer un sentiment d’appartenance au milieu, c’est donc vous, propriétaires d’une érablière, qu’elle soit familiale ou commerciale, que nous invitons à partager votre passion, votre labeur et votre fierté », poursuit madame Pelletier.

Qui peut participer au projet ? Si vous possédez une érablière, qu’elle soit familiale avec quelques centaines d’entailles ou plus, ou si vous exploitez une érablière commerciale, vous êtes les bienvenus. Si vous connaissez quelqu’un qui, dans votre famille ou dans vos amis, a déjà eu une érablière, alors vous êtes aussi invités à en faire une brève description avec une ou deux photos, ce qui pourra constituer une partie clin d’œil pour ne pas oublier ces pionniers du sucre d’érable.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous par : courriel au : mpelletier@laplumedoie.com ou par téléphone au 418 259-1363.