Ouverture officielle du McDonald’s à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Maxime Paradis

Pierre Dubillard, propriétaire franchisé des restaurants McDonald’s de La Pocatière, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac, a procédé à l’ouverture officielle de son tout nouveau restaurant au carrefour de la route 204 et de l’autoroute 20 à Saint-Jean-Port-Joli. Ce nouveau restaurant vient compléter la halte multiservice de Groupe Harnois pétrolier, en fonction depuis peu, où l’on retrouve également une station d’essence Esso, un dépanneur Proxi et un restaurant Subway.

Ouvert 24 h/ 24, sept jours sur sept pour le service au volant, ce restaurant McDonald’s offre une capacité de 67 places assises et emploie 70 employés. D’autres postes à temps partiel sont toujours à pourvoir, de confirmer Pierre Dubillard. « Le besoin était là. Le site est une halte naturelle sur l’autoroute 20 et c’est un projet que McDonald’s avait en tête depuis longtemps », précisait-il

Le maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron, n’a pas manqué de souligner l’audace de McDonald’s et du groupe d’investisseurs derrière le projet de la halte multiservice. « Nous faisons beaucoup pour que Saint-Jean-Port-Joli soit un milieu favorable aux investisseurs. Ce nouveau complexe autoroutier engendra de belles retombées positives pour notre Municipalité et la région », a-t-il indiqué.

Redonner au milieu

Pierre Dubillard n’a pas manqué de rappeler que ses restaurants étaient bien ancrés dans les milieux où ils sont établis. À titre d’exemple, il mentionnait une journée au profit du Club Lions de Saint-Jean-Port-Joli, le 4 octobre, et l’événement du Grand McDon qui se déroule de façon annuelle dans tout le Canada au profit des Manoirs Ronald McDonald, mais dont une partie des sommes amassées localement sont versées à des organismes de la région.

En ce sens, il a mentionné que les gens de Saint-Jean-Port-Joli étaient très chanceux de pouvoir compter sur l’arrivée de M. Jacques Dumont, anciennement gérant du restaurant de La Pocatière, qui a grandement contribué lors de ces années passées là-bas à maintenir l’établissement au sommet du palmarès des McDonald’s amassant le plus d’argent dans le cadre de cet événement. « Les organismes de la région qui voudraient recevoir des sous dans le cadre du Grand McDon sont invités à entrer en contact avec nous dès maintenant », a-t-il mentionné.