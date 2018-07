Crédit photo : Courtoisie

Julie Tremblay a procédé à l’ouverture officielle de la Clinique de soins infirmiers du Kamouraska, nouveau service privé de prélèvements sanguins et de soins infirmiers au Kamouraska, devant une trentaine de personnes.

Gens d’affaires, amis, familles et le maire de Saint-Pascal M. Rénald Bernier étaient présents pour visiter les lieux et constater l’éventail de services qu’offrira cette infirmière clinicienne de Saint-Pascal qui cumule 15 années d’expérience en milieu hospitalier (urgence) et en enseignement.