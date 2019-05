Ouverture de Le Vivoir

Crédit photo : Courtoisie

Le Vivoir, ce nouveau projet s’érigeant sur les lieux de l’ancien Vivoir moderne à Saint-Jean-Port-Joli, convie la population à son ouverture officielle le 22 juin prochain. Le samedi 22 juin prochain dès 9 h 30, tous sont invités à découvrir les locaux du Vivoir au sein d’une atmosphère conviviale.

En plus de son offre permanente en lien avec les métiers d’art, Le Vivoir sera animé tout spécialement pour l’occasion. Au menu : prestations musicales, ateliers de création et animation pour petits et grands. La fondatrice, Maighan Gagnon, lance un appel à tous : « Le Vivoir, c’est un projet que l’on bâtit ensemble et qui appartient à toute la communauté. Le 22 juin est donc l’occasion idéale pour le découvrir et vous l’approprier! »

Rappelons que Le Vivoir, un projet entièrement dédié aux métiers d’art québécois, offrira un amalgame entre boutique, galerie d’art et des ateliers d’artistes accessibles au public. Cet été, il accueillera le public entre 9 h 30 et 21 h, sans frais d’entrée.