Un outil pour réduire la surconsommation d’antibiotiques

Crédit photo : Courtoisie

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, avec des chercheurs de l’Université Laval et du CHUL, ont créé un outil simple pour les médecins et patients du Québec, qui permet d’éviter de prendre trop d’antibiotiques.

Les infections comme l’otite, la sinusite ou la bronchite représentent jusqu’à 10 % des raisons de consultation aux urgences. Pourtant, ce sont des virus qui ne se traitent pas avec des antibiotiques.

Des études démontrent que sur 10 personnes qui ne prendront pas d’antibiotiques, 7 personnes iront mieux naturellement, alors que seulement trois n’iront pas mieux et auront des symptômes persistants.

Maintenant, sur 10 personnes qui prendront les antibiotiques, seulement une ira mieux grâce à l’antibiotique. Sept l’auront prix pour rien et deux personnes n’iront pas mieux.

« Le dépliant est une adaptation d’un outil d’aide à la décision efficace pour réduire le recours à la prise d’antibiotiques et sans augmenter le taux de complications », résume l’équipe des communications du CISSS de Chaudière-Appalaches.

On apprend avec cet outil qu’une otite se guérit après 3 jours, une sinusite après 10 jours et une bronchite après 25 jours. Les antibiotiques ne réduisent en moyenne les symptômes que de quelques heures à une journée.

Si on prend trop d’antibiotiques, on augmente le risque qu’ils ne soient plus efficaces lorsqu’on en aura réellement besoin.

Malheureusement, le recours à l’antibiothérapie est encore largement répandu auprès des cliniciens d’Amérique du Nord.

L’outil décrit que la meilleure façon de diminuer les symptômes est de dormir, boire de l’eau, manger sainement, restez à la maison pour éviter de transmettre l’infection et lavez ses mains. Des Tylenol ou Advil peuvent réduire la douleur et la fièvre. S’informer sur la possibilité d’obtenir une prescription retardée est aussi une option.