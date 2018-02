Oui à Véronique Hivon

Crédit photo : Courtoisie

Les délégués du Bas-Saint-Laurent au Conseil National du Parti québécois à Saint-Hyacinthe accueillent d’un bon œil la nomination de la députée Véronique Hivon comme vice-chef. Selon le président régional, Vincent Couture, des membres qui avaient quitté le parti ont même manifesté leur intention d’y adhérer à nouveau à la suite de cette annonce.

L’instance a de plus adopté deux résolutions d’urgence provenant de la région, portant toutes deux sur l’assurance-emploi, notamment sur le trou noir qui touche, chaque année, les travailleurs des industries saisonnières. « Le gouvernement fédéral doit se mettre au diapason des réalités régionales et nous allons l’interpeller à nouveau », affirme Harold LeBel, député de Rimouski et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’emploi, de lutte à la pauvreté et de solidarité sociale.