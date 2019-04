OSEntreprendre : L’Ouest bas-laurentien plus dynamique que jamais

Crédit photo : Maxime Paradis

La 21efinale locale du Défi OSEntreprendre se déroulait le 16 avril dernier au Complexe municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Avec une vingtaine de récipiendaires pour les deux volets que sont l’entrepreneuriat étudiant et la création d’entreprises, les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup sont venues confirmer leur dynamisme à l’échelle bas-laurentienne.

Dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, c’est 42 % des projets présentés dans le cadre du volet entrepreneuriat étudiant qui provenaient de la Commission scolaire Kamouraska—Rivière-du-Loup. Pour la création d’entreprises, c’est 49 % des dossiers bas-laurentiens qui venaient de Kamouraska ou de Rivière-du-Loup.

Pour Dominique Gaudreau, conseillère en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska et Guy Dumont, conseiller en développement économique CLD de la région de Rivière-du-Loup, ces chiffres ne mentent pas. Ils témoignent clairement du dynamisme entrepreneurial de l’ouest du Bas-Saint-Laurent. « Je crois que c’est aussi symptomatique d’une bonne promotion du Défi OSEntreprendre par les organisations socioéconomiques du territoire », de confier celui qui était également coanimateur de la soirée et membre du comité organisateur avec sa vis-à-vis kamouraskoise.

21 récipiendaires

Au total, 21 récipiendaires sont repartis avec une bourse, un certificat, une bannière et un trophée Premier, unique à l’événement local Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui témoigne de la volonté de l’entrepreneur Bernard Bélanger de Premier Tech à encourager l’entrepreneuriat local. « C’est 149 projets qui ont été déposés dans le cadre du Défi cette année dans huit catégories scolaires et huit catégories entreprises », d’ajouter Dominique Gaudreau.

Sur ces 21 récipiendaires, dix provenaient de la MRC de Kamouraska. Dans le volet « entrepreneuriat étudiant », mentionnons le projet Service de traiteur de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal; 4 défis, 5 produits, zéro déchet de l’École polyvalente La Pocatière; Solution information Co-éco du Cégep de La Pocatière; et les Canardins de l’ITA, campus de La Pocatière.

Du côté « création d’entreprise », les projets kamouraskois s’étant démarqués sont Entamo DSP de Saint-Pascal; August Villa de La Pocatière; Parvis Saint-Germain; Zoothérapie Alexandra Pineault; et le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain.

Une autre entreprise kamouraskoise, la Fée gourmande de Kamouraska, récipiendaire dans la catégorie « Transmission d’entreprise », verra toutefois son parcours s’arrêter à la finale régionale prévue à Matane le 26 avril prochain, en raison de l’abandon de cette catégorie à l’échelle nationale. « On trouve dommage que ces projets-là ne puissent pas être reconnus à l’ultime gala, car c’est une part importante de l’entrepreneuriat de nos régions. Avec le vieillissement de la population, les transferts d’entreprises seront de plus en plus fréquents au cours des prochaines années », d’indiquer Guy Dumont.

De son côté, Dominique Gaudreau mentionne que des représentations ont été faites au niveau régional par les organisateurs du Défi local afin qu’ils portent le message « nationalement. » « On espère qu’en tapant sur le clou, cette catégorie sera réintégrée au gala national dans le futur », conclut-elle.