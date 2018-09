Orignal : comment faire venir un jeune mâle à portée de tir

30 septembre. Après m’être positionné à un endroit juste assez dégagé pour pouvoir décocher une flèche à une distance raisonnable, j’entame mes plaintes avec beaucoup d’espoir. À peine deux minutes après avoir commencé mon rituel, j’entends une série de jappements répétitifs en provenance d’un peu plus haut de cette superbe montagne. Je réalise rapidement que j’ai intéressé un jeune mâle et que ce dernier progresse en ma direction à la vitesse de l’éclair. Soudain, après qu’il ait parcouru une bonne partie du chemin le séparant de moi, je n’entends plus rien. Je laisse aller une plainte similaire à la dernière que j’avais effectuée. Il n’en faut pas plus pour décider mon jeune mâle à repartir en ma direction en émettant encore des Ouf répétifs. Je l’entends qui se rapproche de moi et comme s’il avait un radar, il progresse droit en ma direction, tellement qu’il est maintenant rendu à moins de 10 pieds, parfaitement face à moi, ne m’offrant aucune chance de tir.

Ne m’ayant pas encore vu puisque je ne bouge pas du tout et que je suis confortablement assis sur une bûche, il me cherche. Je décide alors de le tromper un peu en projetant ma voix en direction inverse à lui. Il n’en faut pas plus pour qu’il bifurque de sa trajectoire et passe parallèlement à moi en m’offrant sa zone vitale tel que je le voulais… La flèche atteint parfaitement les poumons et l’animal est récolté dans les règles de l’art.

Récolter un orignal à l’appel est un fait d’arme digne de mention même s’il s’agit d’un jeune mâle. À ce sujet, ce n’est pas parce qu’on a affaire à un jeunot que ce dernier se laissera berner facilement. Je dirais même plus qu’il est très facile de faire fuir un jeune mâle lors d’une séance d’appel car il est facilement impressionnable. Voici donc comment je procède lorsque j’ai la chance de dialoguer avec un jeune mâle.

Ne pas caller pour rien à moins que…

Lorsqu’on est certain d’avoir affaire à un jeune mâle, il ne faut pas précipiter les choses et ainsi commettre des erreurs. Tant que le mâle progresse vers vous en vous répondant, il n’est pas nécessaire de l’appeler à nouveau. Par contre, s’il cesse de vous répondre, c’est qu’il s’est arrêté et qu’il attend un signe de votre part pour continuer à aller vers vous. En pareille situation, refaites le même type d’appel qui l’a convaincu à vous répondre. Ce sera suffisant pour le décider à refaire un bout de chemin en votre direction.

Ne pas faire le mâle

Si vous dialoguez avec un jeune mâle et que ce dernier hésite à sortir, ne faites pas l’erreur de changer vos appels de femelle en appels de mâle… Vous risqueriez de faire peur à votre animal. Continuez donc plutôt vos appels de femelle de façon langoureuse. Même un jeune mâle peut hésiter longuement avant de venir à portée de tir mais tant que vous pensez qu’il est encore dans le secteur, il est préférable de continuer à appeler sans arrêt. Sans arrêt pour moi signifie des appels aux 30 secondes… Pas un appel aux 10 minutes… Vous voyez la différence. Le jeune mâle doit penser que vous en avez que pour lui… Il m’est déjà arrivé qu’il s’écoule plus de 45 minutes entre la première réponse d’un jeune mâle et sa récolte alors ne désespérez pas trop rapidement, ce qui l’erreur de bien des chasseurs. Ayez confiance en vous!