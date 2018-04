Originaire de Saint-Pascal : un cuisinier prometteur à un concours provincial

Crédit photo : Courtoisie Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup.

Jordan Arsenault-Lapierre de Saint-Pascal aura l’occasion de faire connaître son grand talent de cuisinier du 2 au 5 mai prochain puisqu’il représentera les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie aux Olympiades des métiers et des technologies à Montréal.

Le nom de l’étudiant du Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup, également chef du Bistro V à Rivière-du-Loup, circule de plus en plus dans le milieu.

Jordan Arsenault-Lapierre est reconnu pour son talent, sa passion pour la cuisine et sa grande technique. « Il travaille intelligemment. Il ne fait pas un pas pour rien. Il est capable de lire les saveurs et s’inspire des meilleurs », a résumé son professeur et coach pour l’événement, Éric Archambault.

« Pour moi, c’est un sport, une discipline. Ce sont de longues journées, mais c’est un beau challenge. Je n’ai personnellement pas peur de la pression. » – Jordan Arsenault-Lapierre

Le cuisinier de 21 ans s’est qualifié lors des olympiades régionales face à sept participants.

Ceux-ci sont jugés entre autres sur leurs techniques de travail, la présentation de leurs assiettes et les saveurs.

Pendant deux jours, il devra impressionner des juges, dans le cadre de quatre étapes. Il connaît déjà une liste d’ingrédients, dont du poisson, des pâtes fraîches, une sauce et des légumes. Il sera aussi question d’un dessert et de cuissons d’œufs. « Ça donne des points de repère », dit-il, au sujet de sa préparation au concours.

Se considérant déjà gagnant et fier de représenter le CFP et sa région, le cuisinier serait bien heureux de remporter la palme aussi à Montréal.

Éventuellement, il aimerait devenir propriétaire et chef d’un restaurant.