Le conseil de Saint-Pacôme fait consensus sur les orientations budgétaires

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les orientations budgétaires de Saint-Pacôme se précisent pour 2018. Le maire Robert Bérubé mentionne que le conseil municipal en est venu à un consensus.

La semaine dernière, le maire Robert Bérubé mentionnait que des choix difficiles avaient été faits par l’administration municipale afin de dégager de la « marge de manœuvre » pour la prochaine année. Rappelons que la dette de la Municipalité frôle les 4 M$.

Par conséquent, l’agente de développement, Mme Yvonne Tremblay avait été mise à pied temporairement jusqu’en mai prochain. M. Bérubé disait alors espérer rembaucher Mme Tremblay comme prévu dans quelques mois, si aucun imprévu majeur ne survenait dans les prochaines semaines.

Consensus

À ce moment, M. Bérubé avouait également qu’il n’y avait toujours pas consensus au sein du conseil municipal quant à l’orientation budgétaire à adopter pour la prochaine année à Saint-Pacôme.

« Il y a eu consensus de tous les conseillers sur ce scénario. Nous avons décidé de gérer le risque » – Robert Bérubé.

Un premier scénario qualifié de plus « corsé », impliquant des hausses de taxes et une offre de service moindre, devait « donner de l’air » à la Municipalité pour qu’elle puisse faire face à d’éventuels imprévus. Un second plus « léger » proposait une faible augmentation du fardeau fiscal des citoyens, donc moins de revenus et une marge de manœuvre plus mince. C’est ce dernier qui a finalement été privilégié. « Il y a eu consensus de tous les conseillers sur ce scénario. Nous avons décidé de gérer le risque », d’indiquer le maire, M. Robert Bérubé.

Cette orientation budgétaire doit être présentée à la population lors d’une consultation qui aura lieu le lundi 15 janvier à 19 h au bureau municipal. Le budget, quant à lui, doit être adopté le 22 janvier.