Les organismes communautaires de Montmagny-L’Islet veulent se faire entendre

Crédit photo : Courtoisie

Des organismes communautaires de Montmagny-L’Islet revendiquent un meilleur financement, une plus grande reconnaissance et un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux.

Ces actions de visibilité s’inscrivent dans le cadre de la campagne nationale, « Engagez-vous pour le communautaire », réunissant plus de 4000 organismes d’action communautaire autonomes au Québec. Malgré les maigres réinvestissements dans certains secteurs de l’action communautaire autonome annoncés dans les dernières semaines, les organismes communautaires tirent la sonnette d’alarme. Ces investissements ne couvrent que 12 % des besoins réels des organismes communautaires. « Avec les coupures dans les services publics et dans les politiques sociales, de plus en plus de citoyens et de citoyennes se tournent vers ces ressources. Par contre, les groupes n’ont pas nécessairement les moyens d’augmenter leur offre de service. » C’est pourquoi la campagne réclame un réinvestissement de 475 millions pour les organismes d’action communautaire autonome, ce qui représente moins de 1 % des dépenses de programmes du gouvernement. « Dans Chaudière-Appalaches, c’est plus de 280 groupes qui agissent quotidiennement auprès de la population » mentionne Louise Vohl, porte-parole et membre du comité régional dans Chaudière-Appalaches. Elle rappelle que ces organismes ont été créés à l’initiative des gens de la communauté pour répondre à des besoins réels qu’ils ont identifiés. « Certains organismes sont amenés à devoir mettre à pied des employés, faire des périodes de chômage pour pallier aux déficits, couper des services, même fermer leurs portes. »