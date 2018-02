Opération séduction au Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Comme d’autres cégeps de région, celui de La Pocatière propose un programme pour inciter les jeunes de l’extérieur à venir étudier dans des programmes à La Pocatière et Montmagny. Pour les séduire, on leur propose de payer leurs frais de résidences, entre autres, s’ils habitent à plus de 25 km de l’endroit où ils étudient.

23 élèves ont bénéficié de cette mesure en 2017-2018, soit seulement la moitié de la capacité du programme.

Un récent budget octroyé par le ministère pour les cinq prochaines années a permis d’élargir l’offre déjà en place. Ainsi, les programmes visés sont Audioprothèse, Techniques de bioécologie et Technologie du génie physique, exclusifs du Bas-Saint-Laurent. Dans ces trois cas, les étudiants doivent provenir de l’extérieur de la région du Bas-Saint-Laurent.

Les autres programmes, où la règle de 25 kilomètres et plus s’applique, sont, pour 2018-2019, Soins infirmiers, Informatique, Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion et techniques de scène. « Dans ce dernier cas, c’est le programme “résidences gratuites” financé par le Cégep et la Fondation du Cégep et nous avons choisi des programmes d’études qui sont en déficit de recrutement par rapport aux besoins de main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine », indique la directrice du Cégep, Marie-Claude Deschênes.

On compte aussi Arts, lettres et communication, option médias (La Pocatière) et Langues (Montmagny). Pour 2018-2019, le programme se décline en des résidences gratuites pour La Pocatière et une allocation au loyer pour Montmagny. Une trousse « coup de pouce » est aussi offerte, qui comprend, par exemple, des cartes pour la COOPSCO, la librairie, l’épicerie, la pharmacie, des billets d’autobus, pour une valeur de 250 $.