Une opération paniers de Noël réussie

Crédit photo : Courtoisie

Cette année encore, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet a permis à plusieurs familles de bien se nourrir durant la période des Fêtes. Ce sont 130 adultes et 56 enfants provenant des sept villages du sud de la MRC qui ont pu profiter de ces paniers bien garnis. Cette année, en plus des denrées fraîches et non périssables, les enfants ont pu recevoir de beaux jouets neufs, gracieuseté de la compagnie Import Dragons de Boisbriand.

« C’est vraiment beaucoup de travail de traiter les demandes, de commander les denrées fraîches, de contacter des commanditaires et donateurs potentiels, de ramasser des boîtes de carton solides et en quantité suffisante, de recevoir et trier toutes les denrées et de les séparer par famille, de la plus grosse à la plus petite, sans compter toutes les autres tâches reliées à l’opération qui s’étale sur plusieurs mois. Il faut vraiment y avoir participé pour comprendre l’ampleur du travail qu’une activité comme celle-là exige », d’expliquer Isabelle Bourgault, directrice.

La Maison de la Famille remercie les bénévoles, les employées, les donateurs, les partenaires et autres collaborateurs qui méritent une part de ce succès.