Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Les marchés publics du Bas-Saint-Laurent et la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent s’unissent pour donner le coup d’envoi de la campagne de promotion : « On se voit au marché! »

Inspirée de l’initiative de l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) et des marchés publics de l’Estrie en 2016, la campagne vise à accroître l’achalandage dans les marchés publics bas-laurentiens. Bien que fort populaires dans la région, les marchés publics ont encore de nombreux consommateurs à séduire. La campagne « On se voit au marché! » mise sur les producteurs agricoles et artisans agroalimentaires à devenir ambassadeur de leur marché public. Qui de mieux qu’un producteur ou transformateur passionné pour convaincre les citoyens de fréquenter les marchés publics?

Des affiches et des cartons d’invitation illustrés avec le slogan « On se voit au marché! » seront mis à la disposition des ambassadeurs qui pourront les remettre à leur entourage et à des consommateurs pour les inciter à visiter un marché public de la région. L’illustration qui accompagne le slogan évoque l’ambiance conviviale et familiale bien connue des marchés. Les outils promotionnels présenteront les coordonnées de tous les marchés publics de la région. Les producteurs et artisans pourront cocher les marchés où ils sont présents. Les affiches seront installées dans les différentes localités où prennent place les marchés publics.