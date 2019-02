 Ici on joue dehors… sourires et joues rouges!

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous une magnifique température hivernale que la Ville de La Pocatière a présenté la 3e édition de sa grande fête hivernale « Ici on joue dehors! », le dimanche 3 février dernier.

Les importantes chutes de neige reçues dans les dernières semaines ont permis de proposer des activités hivernales variées et loufoques : patinage, glissades, réchauffement latino avec l’École Destroismaisons, mini-putt d’hiver et le rebondissant Défi Pentathlon ont permis aux petits, comme aux grands, de s’amuser pendant des heures. Sourires et joues rouges étaient au rendez-vous.

De plus, les exercices d’habileté et la rencontre amicale avec les joueurs des Seigneurs de La Pocatière se sont déroulés dans les rires et le plaisir. Ceux-ci ont même permis de découvrir de beaux talents chez nos jeunes hockeyeurs.

Toutes ces activités ont eu lieu avec la participation de nos trois mascottes, Étincelle, la mascotte du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, Hallow Poc, mascotte de la Ville de La Pocatière et Palouma, une petite ourse polaire, très dynamique, qui a mis beaucoup de piquant dans la journée.