OGO pour nos tout petits

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, le Conseil des arts et des lettres du Québec et COSMOSS Kamouraska s’unissent pour la présentation d’une tournée de quatre représentations du spectacle OGO, destiné aux tout-petits à partir de 2 ½ ans et ce, gratuitement. Réservation obligatoire au (418) 856-1525 poste 2292.

OGO sera présenté en octobre prochain selon l’horaire suivant : Salle Univers du Complexe municipal de Saint-Alexandre le lundi 15 octobre à 9h30, Salle Alphonse-Desjardins du Centre Robert-Côté de Saint-Pascal le mardi 16 octobre à 9h30 (complet), la Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière le mercredi 17 octobre à 9h30 et la salle des Bâtisseurs du Centre Rousseau à Saint-Jean-Port-Joli le jeudi 18 octobre à 9h30.

L’idéation et la conception de ce spectacle reviennent à Isabelle Payant du Théâtre des Petites Âmes qui engage entièrement les enfants dans la recherche d’Ogo.