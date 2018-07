Offensive majeure pour attirer des quadistes dans L’Islet-Sud

Crédit photo : Courtoisie

L’Office du tourisme de la MRC de L’Islet veut positionner la région de L’Islet-Sud comme un des lieux incontournables pour pratiquer le VTT au Québec, en saison estivale. Pour ce faire, cinq circuits touristiques ont été développés et une campagne promotionnelle pour faire connaître cette nouvelle offre a été lancée le 18 juillet.

Très peu de régions au Québec misent sur le tourisme quadiste en saison estivale. Ce constat, l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet l’a fait ces dernières années, ce pour quoi il décide aujourd’hui de développer cette offre pour attirer davantage de touristes, principalement dans le secteur de L’Islet-Sud. « Le tourisme quadiste est en croissance au Québec. Entre 2004 et 2014, on parle d’une augmentation de 20 à 40 %. Chaudière-Appalaches se distingue déjà à ce chapitre, mais principalement en hiver. On a vu une occasion pour nous de se distinguer en été, où il y a très peu de joueurs pour le moment », d’expliquer Jean St-Pierre, directeur de l’Office de tourisme de la MRC de L’Islet.

La première étape a été de développer des circuits touristiques. Au total, cinq ont été créés. Ils empruntent tous des sentiers fédérés entretenus par le club VTT « Les Défricheurs de L’Islet-Sud » et la distance de chacun varie, en moyenne, entre 50 et 100 km. Tous ont été bâtis dans un souci d’amener les quadistes vers différents attraits et services de la région. « Le but est toujours le même : garder nos visiteurs le plus longtemps possible chez nous », d’ajouter le directeur.

Avant chaque départ, les quadistes doivent donc télécharger la carte de leur circuit sur leur cellulaire à partir de l’application ONDAGO. Fonctionnant comme un GPS en étant reliées directement par satellite, ces dernières permettent à l’utilisateur de se repérer facilement en étant géolocalisé, sans avoir recours aux données cellulaires.

Campagne promotionnelle

Au total, le projet a nécessité un investissement de 12 000 $ dont l’argent provient de la MRC de L’Islet et des Municipalités de Saint-Pamphile, Tourville, Saint-Adalbert et L’Islet. De ce montant, une somme de 5000 $ a été réservée pour lancer une campagne promotionnelle sur le web qui doit s’échelonner du 18 juillet au 12 septembre. « On vise les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Notre promotion sera axée sur Google, Facebook et les infolettres », d’indiquer Jean St-Pierre.

Tous ces outils promotionnels doivent conduire le visiteur sur la page d’atterrissage Quadlisletsud.com sur laquelle différentes informations sur les circuits touristiques sont entre autres partagées. « C’est un produit niché qu’on développe, où une promotion soutenue est nécessaire pour le faire connaître. Il sera important de reconduire un budget publicitaire annuellement si on désire rejoindre notre public cible. »