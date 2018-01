Octrois financiers dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Crédit photo : Maxime Paradis

Le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, annonce que du financement a été accordé à 23 organismes de la circonscription dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour un total en investissement de 409 620 $.

À titre comparatif, l’an dernier, les 25 projets approuvés avaient une valeur totale de 384 429 $. En 2016, la somme de 331 939 $ avait été distribuée à travers 18 projets. Les montants alloués, fit-il, varient entre 3 000 $ et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires portés entre autres par des administrations municipales ou des organismes sans but lucratif.

Parmi les projets choisis, mentionnons « Acquisition de matériel et modernisation » du Cercle de fermières Rivière-Ouelle pour 9 939 $; « Mise sur pied d’ateliers culinaires mobiles » par ICI Montmagny-L’Islet (11 373 $); « Réfection de la toiture et ajout d’une galerie » de Maison de la Vallée 2006 de Saint-Joseph (13 000 $); « Ateliers culinaires et mentorat alimentaire » du Club des 50 ans et plus de Mont-Carmel (15 550 $); « Acquisition de matériel de tissage » du Cercle de fermières de La Pocatière (17 924 $) ; « Acquisition de matériel de cuisine » du Club de l’âge d’or de Kamouraska (19 482 $) ; « Atelier intergénérationnel sur le tissage et tricot » du Cercle de fermières de Tourville (20 754 $) ; « Mise à niveau des infrastructures » du Club de l’âge d’or « Joie de vivre » de Saint-Pacôme (22 048 $) ; « Amélioration de la salle communautaire » de Mont-Carmel (22 827 $) ; « Aménagement du local pour des ateliers d’arts » du Cercle de fermières de St-Alexandre (23 822 $).