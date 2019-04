Objectif : faire vivre aux coureurs une expérience agréable

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Les organisateurs de la Course de la rivière Ouelle et leur équipe d’une soixantaine de bénévoles s’activent afin de permettre aux participants de vivre une expérience des plus agréables le 30 juin prochain.

Comme pour les années passées, cinq parcours sont offerts : 1 km, 3 km, 5 km et 10 km à la course ainsi qu’un 3 km à la marche. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire via le site Web de la Course : www.coursedelariviereouelle.com.

Les organisateurs espèrent accueillir 450 participants cette année. Il y a eu 400 participants en 2017 et 350 en 2018.

La course est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme et elle répond aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Les courses sont chronométrées électroniquement par la firme SportStats.

Mentionnons que tous les surplus annuels de la Course sont versés à un fonds réservé au projet « Enfants de Rivière-Ouelle ». Ce fonds vise à acquérir des équipements sportifs pour les jeunes de la municipalité. Depuis la 1reédition en 2016, un montant de 8000 $ a été amassé.