Objectif dépassé pour le Verger patrimonial de la Côte-du-Sud

Crédit photo : Vicky Morin

La campagne de financement du verger patrimonial a atteint et même légèrement dépassé son objectif de 60 000 $ avec 46 993 $ des partenaires et 13 015 $ pour les individus et familles, soit 121 arbres adoptés.

Le verger situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatièere fait l’objet d’un important projet de développement et de mise en valeur qui se déploiera en trois volets : conservation, restauration et retour à la productivité des arbres.

« Pour la saison prochaine, nous allons travailler pour avoir une certification biologique, continuer l’autocueillette, améliorer l’accueil, donner des ateliers de formation, travailler à développer des produits, vendre des arbres et des fruits, et la mise en place d’un projet de recherche de Biopterre pour une parcelle de noisettes », confirme Dominique Lalande, directrice de Ruralys.