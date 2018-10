Objectif contre la faim atteint pour Financement agricole Canada

Crédit photo : Maxime Paradis

À quelques jours de la fin de sa campagne annuelle contre la faim, le bureau régional de Financement agricole Canada (FAC) à Rivière-du-Loup avait déjà atteint son objectif de 25 000 lb de denrées qu’il s’était fixé avant le début de l’opération, le 9 octobre dernier.

De passage chez Moisson Kamouraska, un des organismes bénéficiaires de la campagne, FAC annonçait avoir déjà amassé 28 000 lb de denrées, soit l’équivalent de 28 000 repas selon leur méthode de calcul, en date du 12 octobre. L’adjointe des relations d’affaires chez Financement agricole Canada à Rivière-du-Loup, Nancy St-Pierre, se disait alors très heureuse, d’autant plus qu’il restait encore à ce moment six jours à la campagne contre la faim. « L’an dernier, on avait amassé 24 600 lb. Cette année, on voulait vraiment atteindre le chiffre magique de 25 000 », confiait-elle.

D’ailleurs, elle n’a pas hésité à demander l’aide du député fédéral Bernard Généreux afin d’atteindre cet objectif. « Il est très suivi et très actif sur les médias sociaux et il avait le goût d’embarquer avec nous. On se disait que ça ne pouvait pas nuire », ajoutait-elle.

De son côté, M. Généreux mentionnait que sa participation à la campagne contre la faim de FAC était un beau complément à sa tournée agroalimentaire réalisée cette année dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. « Cette campagne est positive pour deux raisons. D’une part parce que ça permet aux gens de mieux connaître l’organisation qu’est Financement agricole Canada, d’autre part, parce que la campagne rend un véritable service à la communauté », déclarait-il.

En ce sens, Mireille Lizotte de Moisson Kamouraska précisait que les denrées et l’argent amassés dans le cadre de la campagne contre la faim de FAC allaient aider à combler les manques chez les demandeurs d’aide alimentaire, à une période de l’année réputée pour être plus difficile sur le plan financier. « L’automne, ce n’est pas évident pour les gens à faibles revenus. Il y a la rentrée scolaire et ensuite Noël qui arrive rapidement. C’est très demandant financièrement pour plusieurs », déclarait-elle.

Outre Moisson Kamouraska, les dons en argent et denrées récoltés dans le cadre de la campagne contre la faim de FAC seront redistribués au Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, le Centre Accueil-partage du Kamouraska et 18 écoles de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.