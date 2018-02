Les nouvelles locales seront priorisées sur Facebook

Les médias locaux seront priorisés dans le fil d’actualité de Facebook. C’est ce que déclarait le PDG et fondateur de l’entreprise, Mark Zuckerberg.

C’est dans une publication Facebook que Mark Zuckerberg a précisé cette information, quelques jours après avoir annoncé des changements à l’algorithme du réseau social afin qu’il priorise le contenu de la famille et des amis des utilisateurs. « Les gens nous demandent constamment de voir davantage de nouvelles locales sur Facebook. L’information locale aide à comprendre les enjeux de nos communautés qui ont une influence sur notre vie », écrivait-il. « Les recherches suggèrent qu’il y a une corrélation directe entre la consommation d’information locale et l’engagement social », ajoutait-il.

Pour commencer, ce changement doit s’appliquer seulement aux sources de nouvelles locales officielles des villes américaines. Facebook désire étendre ensuite cette pratique à d’autres pays, dès cette année. « Si vous suivez un média local ou si quelqu’un [dans vos contacts] partage une nouvelle régionale, elle risque d’apparaître dans le haut de votre fil d’actualité », de préciser Mark Zuckerberg.

« Plus de gens seront invités à consulter de l’information sur notre site internet, plus les publicités de nos annonceurs seront vues. Tout le monde est gagnant. » – Louis Turbide

Bonne nouvelle

Pour le directeur général du Placoteux, M. Louis Turbide, cette annonce est une bonne nouvelle pour l’hebdomadaire de la Côte-du-Sud qui compte plus de 6500 abonnés Facebook. « Considérant que depuis quelques années, les gens n’ont plus le réflexe d’aller consulter la nouvelle par eux-mêmes, car la nouvelle vient à eux, nous sommes heureux de constater que Facebook désire maintenant offrir la priorité aux sites d’information locaux et crédibles, plutôt qu’aux fausses nouvelles qui inondent trop souvent notre fil d’actualité », indiquait-il.

Il croit également que c’est une bonne nouvelle pour les annonceurs de la région qui ont développé le réflexe d’annoncer sur LePlacoteux.com. « Plus de gens seront invités à consulter de l’information sur notre site internet, plus les publicités de nos annonceurs seront vues. Tout le monde est gagnant », déclarait-il.

En janvier dernier, le site internet LePlacoteux.com était consulté en moyenne 3500 fois quotidiennement.