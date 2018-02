Nouvelles embauches d’anesthésistes dans la région

Cinq anesthésistes ont été embauchés ou seront embauchés d’ici six mois à Matane, Rimouski et La Pocatière.

L’hôpital de Matane a réglé son problème dans l’immédiat avec l’embauche de deux anesthésistes étrangers. La première débute son travail le 4 février et le second a obtenu son permis de résidence au Québec et termine actuellement ses stages à Rimouski. Il sera en poste à la fin du printemps à Matane. Grâce à leur présence, les périodes de découverture appréhendées seraient ainsi annulées.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme aussi que deux anesthésistes sont venus combler des postes vacants à Rimouski. Huit postes sur neuf sont donc comblés. Plusieurs auraient préféré qu’ils choisissent Témiscouata-sur-le-Lac ou La Pocatière, mais il faut préciser que le choix de pratiquer à Rimouski était à leur demande.

« Ça amène deux choses, d’abord, ça facilite l’accueil de médecins étrangers en stage à Rimouski et aussi il y a des discussions, mais rien de concret, pour voir si avec une équipe complète à Rimouski, certains médecins pourraient être envoyés en région où il y a des découvertures », de déclarer le docteur Jean-Christophe Carvalho.

Quant à La Pocatière, rappelons qu’un anesthésiste du Moyen-Orient a accepté de travailler à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Il ne reste qu’à remplir les documents d’usage et qu’ils fassent ses stages, ce qui pourrait prendre encore environ six mois. Il est actuellement en formation complémentaire à Québec. Sa venue est donc prévue pour l’automne. D’ici juin, l’hôpital pourrait être en découverture pendant un total de six semaines faute d’anesthésiste.