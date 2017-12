Une nouvelle tournée et un bilan positif pour Bernard Généreux

Crédit photo : Courtoisie

Bernard Généreux, député fédéral de la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, a dressé son bilan de l’année 2017 et annoncé qu’il entamerait une tournée de l’industrie agroalimentaire.

Bernard Généreux admet avoir été plus présent et visible sur le terrain, depuis que son parti est dans l’opposition. Il a aussi bénéficié de beaucoup de visibilité avec les réseaux sociaux.

Dans son bilan, il rappelle avoir déposé une pétition le 27 novembre, certifiée par les greffiers de la Chambre des communes, demandant un moratoire sur les projets de loi C-45 portant sur la légalisation du cannabis. Cette pétition contenant 9 600 noms avait été remise au député le 14 novembre par la présidente provinciale des Cercles de fermières du Québec, Suzanne Duchesneau, vivant à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Un sondage téléphonique réalisé par StratComTendances inc. en mai dernier à la demande de M. Généreux a révélé que 81,75 % des 2 575 répondants de la circonscription se sont positionnés contre la légalisation de la substance.

Tournée

Bernard Généreux prépare la prochaine tournée qui s’échelonnera tout au long de l’année 2018. Fort des expériences des tournées portant sur l’industrie touristique en 2016, et celle faisant la promotion d’entreprises à la recherche de main-d’œuvre en 2017, il se lance dans une tournée faisant la promotion d’un des fleurons de l’économie de la circonscription, soit l’industrie agroalimentaire.

La tournée s’amorcera avec le temps des sucres en avril pour se terminer avec les vendanges en septembre. Les quatre saisons qui battent la mesure du travail des agriculteurs seront mises en valeur lors des quatre semaines de visites sur le terrain par M. Généreux et son équipe. Le député misera sur une formule qui multiplie les plateformes virtuelles et traditionnelles de diffusion afin de partager le savoir-faire d’ici. Il reprendra le rôle d’un animateur qui fera découvrir aux auditeurs et aux internautes les artisans de la terre, les producteurs vinicoles, les chercheurs et les transformateurs qui foisonnent sur le territoire. Les visites se feront sous quatre grands axes, la recherche et développement, l’enseignement, la production et la transformation.

« Je lance un appel à tous les maraîchers, les producteurs laitiers, les acériculteurs, les réparateurs d’équipements agricoles, les apiculteurs, etc. de la circonscription à se manifester afin que je visite leurs installations. Notre expertise est grande et je souhaite la faire connaître davantage. Votre caractère unique et innovant mérite d’être connu. Des fermes de toutes les envergures et de toutes les disciplines approvisionnent les marchés publics et épiceries de la région, on a certainement de quoi être fier » a indiqué le député.