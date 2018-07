Nouvelle salle de montre pour Construction Luc Moreau

Crédit photo : Édith Lévesque

Construction Luc Moreau de Saint-Germain de Kamouraska a procédé à l’inauguration de sa nouvelle salle de montre samedi dernier.

Cet agrandissement sur deux étages permet l’aménagement de bureaux, mais aussi d’une vaste salle de montre pour présenter les portes et fenêtres de l’entreprise Caron et Guay. Cet ajout amène déjà une nouvelle clientèle et une augmentation des ventes, a constaté le propriétaire Luc Moreau.

Une centaine de personnes ont défilé lors de la coupe du ruban rouge, dans les locaux du 626 route Mississipi à Saint-Germain de Kamouraska. M. Moreau tient à remercier ses fidèles employés, sa clientèle et Caron et Guay pour leur confiance.