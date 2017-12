Une nouvelle saison de patinage synchronisée s’amorce

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de patinage synchronisée basée à Saint-Pascal, mais comprenant des patineuses de tout le KRTB, Iris, entreprend sa deuxième saison d’opération.

Des 13 patineuses de l’an dernier, 10 sont de retour et 8 s’ajoutent à la formation. Comme grande nouveauté, Marie-Philippe Nadeau devient leur coach, elle qui a brillamment performé pendant plusieurs années avec l’équipe Évolution de Charlesbourg.

« C’est un net avantage que notre coach soit à proximité. Aussi, notre niveau technique a augmenté », indique la patineuse Sophie Robichaud.

Lors de la première année, l’équipe avait obtenu une 9e et 11e position sur 13 dans la catégorie Adulte 3. Le groupe espère améliorer ses performances cette année. La première compétition aura lieu le 9 décembre au Centre sportif à Saint-Hubert et il y en aura deux autres, en février, aux Championnats régionaux de Sherbrooke, et en mars, l’Invitation synchro Mauricie à Trois-Rivières. L’équipe a fait la vente de pots de sauce à spaghetti et cherche actuellement des partenaires financiers pour payer ses heures de glace, entre autres. Elle s’entraîne régulièrement à Saint-Pascal et quelques fois à Rivière-du-Loup et La Pocatière.