Une nouvelle ressource en couture pour Ateliers Mon-Choix

Crédit photo : Courtoisie

Depuis le début de décembre, Ateliers Mon-Choix accueille Mme Johanny Lavoie-Dion, originaire de Saint-Arsène près de Rivière-du-Loup et résidente de Saint-Pascal depuis un an. L’ajout de cette nouvelle ressource vise à développer un plateau de travail en couture.

Mme Lavoie-Dion possède un DEC en Design de mode et un baccalauréat en art visuel et médiatique. Elle cumule de nombreuses productions de costumes de théâtre et de troupes de danse. Forte de son expérience de professeur au Cégep de Limoilou en enseignement de techniques de peinture, elle accompagnera sept élèves de l’école secondaire Chanoine-Beaudet qui feront l’apprentissage de techniques liées à cet atelier. Pendant quatre semaines, les jeunes se familiariseront avec le métier en travaillant sur différents projets de confection : sacs à pain et pour bouteille de vin, coussins, cache cou et bien d’autres articles.

En plus de la conception et de la supervision des projets, la nouvelle intervenante de l’équipe Ateliers Mon-Choix précise son rôle : « Mon objectif est de rendre les élèves autonomes en travaux de couture, en favorisant le savoir-faire et la compréhension de quelconque réalisation étape par étape. Je souhaite qu’ils soient inspirés par le métier et j’espère les aider à développer leur concentration, leur dextérité, leur minutie et la logique de travail permettant d’atteindre les objectifs fixés. »

Puisque la mission de l’entreprise d’économie sociale fonde ses opérations sur la protection de l’environnement en donnant une deuxième vie à des matières, les tissus utilisés proviennent principalement du CFER des Premières Seigneuries de Beauport qui récupère des vêtements usagés. À la fin de projet pilote, les articles produits seront mis en vente. La continuité de ce projet est souhaitée. Aussi, une formation en couture industrielle figure dans les plans de l’organisation afin d’optimiser le placement de personnel en entreprise.